Китаец Цао Юань стал трехкратным олимпийским чемпионом по прыжкам в воду

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайский спортсмен Цао Юань стал трехкратным олимпийским чемпионом по прыжкам в воду, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в финале соревнований по прыжкам с 10-метровой вышки 26-летний китаец занял первое место с результатом 582,35 балла. Серебро завоевал его соотечественник Ян Цзянь (580,40), бронзовая медаль в активе британского атлета Томаса Дэйли (548,25). Это золото стало 34-м в медальной копилке олимпийской команды Китая, у которой уже 84 награды (38, 29, 17).
Это был последний вид олимпийской программы по прыжкам в воду. Всего здесь было разыграно восемь комплектов наград.-0-