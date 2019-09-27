Китаянка Ли Вэньвэнь выиграла золото на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китаянка Ли Вэньвэнь, выступающая в весовой категории свыше 87 кг, выиграла золото чемпионата мира по тяжелой атлетике в Паттайе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двоеборье 19-летняя Ли Вэньвэнь подняла вес 332 кг (146+186), побив мировые рекорды в упражнении "толчок" и по сумме двух упражнений.

Ли Вэньвэнь

Следом за ней на пьедестал взошла россиянка Татьяна Каширина - 318 кг (140+178), которая принесла своей стране единственную награду по итогам планетарного первенства. Замкнула тройку призеров еще одна спортсменка из Поднебесной Мэн Супин - 311 кг (137+174).-0-

Татьяна Каширина

Мэн Супин

Фото IWF