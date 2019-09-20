Китаянка Ляо Цююнь выиграла золотую медаль в третий день ЧМ по тяжелой атлетике

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На продолжающемся в Паттайе (Таиланд) чемпионате мира по тяжелой атлетике стали известны обладательницы наград в весовой категории 55 кг среди женщин. Золотую медаль выиграла китаянка Ляо Цююнь, обновившая мировой рекорд в рывке. Белоруски в этом виде программы не выступали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы одержать победу по сумме многоборья, Ляо Цююнь пришлось покорить вес 227 кг (98+129). После первого упражнения (рывок) она уступала еще одной китаянке Чжан Ваньцюнь один килограмм, но, установив новый мировой рекорд в рывке, смогла кардинально изменить ситуацию, опередив бронзовую медалистку прошлого чемпионата мира в Ашхабаде, набравшую в многоборье 222 кг (99+123).

В нешуточной конкуренции за бронзу в многоборье между серебряной медалисткой Игр-2016 филиппинкой Хидилин Диас и трехкратной чемпионкой мира из Казахстана Зульфией Чиншанло верх взяла призер главных стартов четырехлетия в Бразилии. Ее результат - 214 кг (93+121).

Завтра, 21 сентября, на чемпионате мира в Паттайе за награды будут спорить атлеты в весовой категории 73 кг, где Беларусь представит Вадим Лихорад, а также спортсменки, выступающие в весе 59 кг.-0-

Фото IWF