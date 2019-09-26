Китаянка Ван Чжоуюй выиграла золото на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории 87 кг

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе определились победители и призеры в весовой категории 87 кг у женщин. Золото в двоеборье выиграла Ван Чжоуюй из Китая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для Ван Чжоуюй это вторая победа на планетарных форумах в карьере. Первой виктории она добилась год назад в Ашхабаде.

На сей раз по сумме двоеборья ей покорился вес 278 кг (120+158). Также она записала на свой счет малые золотые медали в рывке и толчке.

Серебро выиграла Ким Ын Джу из КНДР, итоговый результат которой составил 269 кг (115+154). Ей же достались малые медали аналогичного достоинства в рывке и толчке.

Бронза на счету Тамары Яхайры Саласар Арсе из Эквадора - 252 кг (108+144). Латиноамериканка стала еще и обладательницей малой бронзы в толчке.

Завтра на помост чемпионата мира по тяжелой атлетике среди мужчин в Паттайе выйдет белорус Эдуард Зезюлин (109 кг).-0-

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