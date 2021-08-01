Китайские спортсмены сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпиады

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайские спортсмены сегодня завоевали пять наград и сохранили лидерство в командном медальном зачета XXXII летних Олимпийских игр в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня олимпийцы Китая стали обладателями трех золотых медалей и взяли по одному серебру и бронзе. Сейчас в копилке сборной Китая 51 награда (24, 14, 13). На второй позиции команда США - 59 (20, 23, 16), третье место занимает сборная Японии - 31 (17, 5, 9). На четвертую строку поднялась команда Австралии - 31 (14, 3, 14), потеснив на пятое место россиян, у которых 44 медали (12, 19, 13). Сборная Беларуси находится на 43-й позиции, имея в своей копилке золото батутиста Ивана Литвиновича и бронзу прыгуна в высоту Максима Недосекова. Всего на олимпийский пьедестал поднимались представители 75 команд из 206.

Всего сегодня было разыграно 25 комплектов наград.

Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту

1. Джанмарко Тамбери (Италия), Мутаз Эсса Баршим (Катар).

3. Максим Недосеков (Беларусь).

Легкая атлетика. Мужчины. 100 м

1. Марсель Джейкобс (Италия).

2. Фред Керли (США).

3. Андре де Грасс (Канада).

Легкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла).

2. Патрисия Мамона (Португалия).

3. Ана Пелетейро (Испания).

Легкая атлетика. Женщины. Толкание ядра

1. Лиджао Гон (Китай).

2. Рэвен Саундерс (США).

3. Валери Адамс (Новая Зеландия).

Велоспорт. BMX-фристайл. Женщины

1. Шарлотт Уортингтон.

2. Ханна Робертс (США).

3. Никита Дукарроз (Швейцария).

Велоспорт. BMX-фристайл. Мужчины

1. Логан Мартин (Австралия).

2. Даниэль Дерс (Венесуэла).

3. Деклан Брукс (Великобритания).

Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль

1. Калеб Дрессел (США).

2. Флоран Маноду (Франция).

3. Бруно Фратус (Бразилия).

Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль

1. Эмма Маккеон (Австралия).

2. Сара Шестрем (Швеция).

3. Пернилле Блуме (Дания).

Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль

1. Роберт Финке (США).

2. Михаил Романчук (Украина).

3. Флориан Велльброк (Германия).

Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м

1. Австралия.

2. США.

3. Канада.

Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м

1. США.

2. Великобритания.

3. Италия.

Теннис. Мужчины. Одиночный разряд

1. Александр Зверев (Германия).

2. Карен Хачанов (Россия).

2. Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Теннис. Женщины. Парный разряд

1. Барбора Крейчикова / Катарина Синякова (Чехия).

2. Белинда Бенчич / Виктория Голубич (Швейцария).

3. Лаура Пигосси и Луиза Стефани (Бразилия).

Теннис. Смешанные пары

1. Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев (Россия).

2. Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия).

3. Эшли Барти / Джон Пирс (Австралия).

Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд

1. Ю Фэй Чэнь (Китай).

2. Тай Тзю-Ин (Китайский Тайбэй).

3. Синдху Пусарла (Индия).

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м

1. Ши Тинмао (Китай).

2. Вань Хань (Китай).

3. Криста Палмер (США).

Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал

1. Анне-Мари Риндом (Дания).

2. Юзефина Ульссон (Швеция).

3. Марит Боувместер (Нидерланды).

Парусный спорт. Мужчины. Лазер

1. Мэттью Уирн (Австралия).

2. Тончи Стипанович (Хорватия).

3. Герман Томасгор (Норвегия).

Гольф. Мужчины

1. Ксандер Шоффель (США).

2. Рори Саббатини (Словакия).

3. Пань Чэнцун (Китайский Тайбэй).

Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения

1. Артем Долгопят (Израиль).

2. Райдерлей Сапата (Испания).

3. Сяо Жотэн (Китай).

Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок

1. Ребека Андраде (Бразилия).

2. Микейла Скиннер (США).

3. Е Со Чон (Республика Корея).

Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь

1. Макс Уитлок (Великобритания).

2. Ли Чикай (Китайский Тайбэй).

3. Казума Кайя (Япония).

Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья

1. Нина Дервал (Бельгия).

2. Анастасия Ильянкова (Россия).

3. Суниса Ли (США).

Фехтование. Мужчины. Командная рапира

1. Франция.

2. Россия.

3. США.

Тяжелая атлетика. Женщины. До 76 кг

1. Нэйси Патрисия Баррера (Эквадор).

2. Кэтрин Най (США).

3. Ареми Фуэнтес-Завала (Мексика).-0-