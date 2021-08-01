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01 августа 2021, 15:41

Белорус Максим Недосеков завоевал олимпийскую бронзу в прыжках в высоту

Максим Недосеков
Максим Недосеков
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1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Недосеков стал бронзовым призером Олимпиады в соревнованиях по прыжкам в высоту. Это вторая медаль белорусских спортсменов на Играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием бронзовой медали в ТокиоЛукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием бронзовой медали в Токио
"Ты первым из белорусских мастеров прыжков в высоту сумел взойти на олимпийский пьедестал, открыв новую страницу в истории отечественной легкой атлетики. Как настоящий спортсмен и патриот, ты убедительно доказал, что нужно верить в себя и до конца бороться за честь своего флага - и успех обязательно придет", - говорится в поздравлении.

Белорусский спортсмен показал результат 2 м 37 см. На такой же высоте остановились итальянец Джанмарко Тамбери и Мутаз Эсса Баршим из Катара. В результате они оба завоевали по золотой олимпийской медали, обойдя белоруса по количеству попыток.

Сегодняшнее выступление Максим Недосеков начал с неудачной попытки на высоте 2 м 19 см, но со второго раза успешно преодолел этот барьер. Зато дальше планки на высоте 2 м 24 см, 2 м 27 см, 2 м 30 см и 2 м 33 см он брал с первой попытки. Следующая "осечка" произошла на 2 м 35 см, после чего 23-летний белорус перенес попытку на 2 м 37 см и сходу взял ее, повторив национальный рекорд. А дальше были три неудачи на 2 м 39 см и в итоге третье место.

Первую награду в Токио белорусам вчера принес Иван Литвинович, который стал олимпийским чемпионом в прыжках на батуте.-0-

Президент НОК Беларуси поздравил Максима Недосекова с бронзой на Олимпиаде

Фото Оксаны Манчук

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