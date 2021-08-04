Китайские спортсмены завоевали 70 наград и сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпийских игр

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайские спортсмены завоевали сегодня четыре награды и сохранили лидерство в командном медальном зачете XXXII летних Олимпийских игр в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня китайцы выиграли два золота и по одному серебру и бронзе. Сейчас у команды Китая 70 наград (32, 22, 16). На второй позиции сборная США - 79 (25, 31, 23), третье место занимает команда Японии - 40 (21, 7, 12). Олимпийская команда России на 6-й строке - 53 (14, 21, 18). Сборная Беларуси с золотом Ивана Литвинчука и бронзой Максима Недосекова находится на 53-м месте. На олимпийский пьедестал почета поднимались представители 83 команд из 206 участвующих в Играх.

Всего сегодня было разыграно 17 комплектов олимпийских наград.

Плавание. Женщины. Открытая вода 10 км

1. Ана Марсела Кунья (Бразилия).

2. Шарон Ван Раувендал (Нидерланды).

3. Карина Ли (Австралия).

Легкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами

1. Сидни Маклафлин (США).

2. Далила Мухаммад (США).

3. Фемке Бол (Нидерланды).

Легкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез

1. Перут Чемутай (Уганда).

2. Кортни Фрерихс (США).

3. Хивин Киенг (Кения).

Легкая атлетика. Мужчины. 800 м

1. Эммануэль Корир (Кения).

2. Фергюсон Ротич (Кения).

3. Патрик Добек (Польша).

Легкая атлетика. Мужчины. Метание молота

1. Войцех Новицкий (Польша).

2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия).

3. Павел Файдек (Польша).

Легкая атлетика. Мужчины. 200 м

1. Андре де Грасс (Канада).

2. Кеннет Беднарек (США).

3. Ноа Лайлз (США).

Скейтбординг. Женщины. Парк

1. Сакура Есодзуми (Япония).

2. Кокона Хираки (Япония).

3. Скай Браун (Великобритания).

Бокс. Мужчины. До 81 кг

1. Арлен Лопес (Куба).

2. Бенджамин Уиттакер (Великобритания).

3. Имам Хатаев (Россия), Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан).

Парусный спорт. Женщины. 470

1. Великобритания.

2. Польша.

3. Франция.

Парусный спорт. Мужчины. 470

1. Австралия.

2. Швеция.

3. Испания.

Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования

1. Италия.

2. Дания.

3. Австралия.

Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство

1. Бен Мэхер (Великобритания).

2. Педер Фредриксон (Швеция).

3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды).

Синхронное плавание. Дуэты

1. Россия.

2. Китай.

3. Украина.

Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг

1. Мохаммад Реза Гераи (Иран).

2. Парвиз Насибов (Украина).

3. Франк Штеблер (Германия), Мохамед Ибрахим Эль-Сайед (Египет).

Тяжелая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг

1. Лаша Талахадзе (Грузия).

2. Али Давауди (Иран).

3. Ман Асаад (Сирия).

Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг

1. Жан Белемюк (Украина).

2. Виктор Леринц (Венгрия).

3. Денис Кудла (Германия), Зураби Датунашвили (Сербия).

Вольная борьба. Женщины. До 62 кг

1. Юкако Каваи (Япония).

2. Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан).

3. Ирина Коляденко (Украина), Тайбе Юсеин (Болгария).-0-