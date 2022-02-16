Китайский фристайлист Ци Гуанпу стал олимпийским чемпионом в лыжной акробатике

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Китайский фристайлист Ци Гуанпу стал олимпийским чемпионом в турнире по лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем суперфинале 31-летний китаец получил за свой прыжок ровно 129 баллов. Серебро сегодня досталось украинскому спортсмену Александру Абраменко (116,50), бронзовую медаль завоевал россиянин Илья Буров (114,93). Белорусский фристайлист Станислав Гладченко не сумел пробиться в суперфинал, заняв 11-е место среди дюжины участников финального этапа.

Олимпийские соревнования мастеров лыжной акробатики завершены. В женском личном турнире серебряную медаль завоевала белорусская спортсменка Анна Гуськова, которая в Пхенчане-2018 выиграла золото.-0-