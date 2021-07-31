Китайский тяжелоатлет Люй Сяоцзюнь выиграл олимпийское золото в весе до 81 кг

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском турнире по тяжелой атлетике сегодня определяются чемпионы и призеры в двух весовых категориях у мужчин, передает корреспондент БЕЛТА.

В весе до 81 кг самым сильным оказался китайский спортсмен Люй Сяоцзюнь, который в сумме двоеборья показала результат 374 кг (170 кг - рывок и 204 кг - толчок). Серебряную медаль завоевал представитель Доминиканской Республики Закариас Боннат - 367 кг (163 кг - рывок и 204 кг - толчок). Бронзовым призером стал итальянский атлет Антонио Пиццолато - 365 кг (165 кг - рывок и 200 кг - толчок).

Позже состоятся состязания в весовой категории до 96 кг. Здесь борьбу за олимпийский пьедестал поведет белорусский спортсмен Евгений Тихонцов. Завтра на помост Tokyo International Forum выйдет вице-чемпионка Игр-2016 в Рио белоруска Дарья Наумова, которая выступит в женской весовой категории до 76 кг.-0-