Клэбо дисквалифицирован за неспортивное поведение на ЧМ по лыжным видам спорта в Гемании

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо был дисквалифицирован и лишен золотой медали 50-ти километровой гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Инцидент послуживший причиной для дисквалификации скандинава случился незадолго до финиша лыжного марафона. Йоханнес Клэбо, пытаясь обогнать Александра Большунова, столкнулся с ним и россиянин сломал палку, пропустив вперед себя не только принципиального соперника, но и его соотечественника Эмиля Иверсена.

Российская сторона подала протест, который поначалу не был удовлетворен, но затем жюри приняло решение дисквалифицировать Йоханнеса Клебо. Ответный демарш норвежцев был отклонен. Таким образом, золото чемпионата мира в масс-старте на 50 км досталось норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин Александр Большунов занял второе место. Бронзовая награда перешла норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

В общем зачете чемпионата мира по лыжным видам спорта, который завершился в Германии первенствовала дружина Норвегии, на счету которой 13 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей. На второй позиции завершили планетарный форум спортсмены Австрии (4-1-2). Третье место в медальной квалификации у шведов (2-2-3).-0-