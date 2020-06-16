16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Dream Team проведет 17 июня первую тренировку к Минскому полумарафону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Подготовка начнется в 19.00 на тренировочном поле Национального олимпийского стадиона "Динамо". Руководить подготовкой будут серебряный призер чемпионата Европы по кроссу в смешанной эстафете 4х1,5 км и многократная чемпионка Беларуси в беге на 1500 м, 3000 м и 5000 м Екатерина Корнеенко, а также серебряный и бронзовый призер континентальных форумов по кроссу в смешанной эстафете 4х1,5 км и чемпионка страны в беге на 800 м и 1500 м Ольга Немогай.

В звездную команду Dream Team входят многие медиаперсоны, представители шоу-бизнеса, партнеры Белорусской федерации легкой атлетики.

Старты Минского полумарафона на 5,5 км, 10,55 км и 21,097 км состоятся 13 сентября. Подать заявку можно на сайте полумарафона. Онлайн-регистрация открыта до 12 сентября или до момента достижения максимального числа участников.

Девиз Минского полумарафона 2020 года - "Бежим вместе!". Планируется, что в забегах примут участие 42 тыс. любителей активного образа жизни.

В 2019 году Минский полумарафон прошел в пятый раз. Его участниками стали 40 тыс. человек из 68 стран. Победителем у мужчин на самой длинной дистанции - 21,1 км - стал атлет из Эритреи Берхан Хидру Афеверки, у женщин - белоруска Нина Савина. Полумарафон повысил свой статус, получив серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Призовой фонд соревнований составил $60 тыс.-0-