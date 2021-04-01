1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Гродненской области выиграла молодежный чемпионат Беларуси по вольной борьбе (U-23), который завершился в РЦОП "Стайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победители командного зачета набрали 180 очков. У атлетов Минска, занявших второе место, в активе 159 баллов. Замкнули тройку сильнейших борцы Гомельской области, заработавшие 155 пунктов.

В личном зачете на счету представителей команды Гродненской области две золотых медали. Чемпионами в своих весовых категориях стали Даниил Амельянчик (70 кг; Гродно) и Ярослав Славиковский (125 кг; Обухово).

Также по две награды высшей пробы на счету спортсменов Гомельской, Витебской областей и Минска. Победы праздновали гомельчане Дмитрий Шамело (57 кг) и Алексей Пархоменко (97 кг), витебчане Давуд Ализалов (74 кг) и Аркадий Погосян (92 кг), а также минчане Егор Акулич (79 кг) и Илья Хамцов (86 кг).

Еще две золотых медали турнира на счету брестчанина Ильи Рогозова (61 кг) и могилевчанина Владислава Койко (65 кг).

Старт был этапом отбора на международные состязания в данной возрастной группе.-0-