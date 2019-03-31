Команда из Гродно победила в финальном этапе волейбольной лиги "Мяч над сеткой"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда ОСДЮШОР им А.Н. Сапеги из Гродно заняла первое место в финальном этапе детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой", который завершился сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем раунде юные волейболисты одной из ведущих волейбольных школ страны одержали победы над оппонентами из СДЮШОР ВК "Минск" - 3:1, из СДЮШОР Шумилино - 3:1, из ДЮСШ Глубокого - 3:0.

Серебряные награды лиги у команды из Шумилино, которая одержала важную победу над минчанами - 3:0. Хозяева площадки стали обладателем бронзовых наград турнира.

Волейбольная лига "Мяч над сеткой" проводится ежегодно среди мальчиков и девочек младших возрастов. За время турнира открыто немало новых имен, которые впоследствии составили основу сборных команд Беларуси по волейболу. "Мяч над сеткой" предоставляет отличную игровую практику детям, учит их справляться с волнением и прививает соревновательный дух.

Организаторами ДЮВЛ "Мяч над сеткой" являются Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб и Министерство спорта и туризма Беларуси.-0-