Команда из Гродно победила в финальном этапе волейбольной лиги "Мяч над сеткой"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда ОСДЮШОР им А.Н. Сапеги из Гродно заняла первое место в финальном этапе детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой", который завершился сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем раунде юные волейболисты одной из ведущих волейбольных школ страны одержали победы над оппонентами из СДЮШОР ВК "Минск" - 3:1, из СДЮШОР Шумилино - 3:1, из ДЮСШ Глубокого - 3:0.
Серебряные награды лиги у команды из Шумилино, которая одержала важную победу над минчанами - 3:0. Хозяева площадки стали обладателем бронзовых наград турнира.
Волейбольная лига "Мяч над сеткой" проводится ежегодно среди мальчиков и девочек младших возрастов. За время турнира открыто немало новых имен, которые впоследствии составили основу сборных команд Беларуси по волейболу. "Мяч над сеткой" предоставляет отличную игровую практику детям, учит их справляться с волнением и прививает соревновательный дух.
Организаторами ДЮВЛ "Мяч над сеткой" являются Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб и Министерство спорта и туризма Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3889 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1285 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2871 BYN
|3.281 BYN
|3.289 BYN