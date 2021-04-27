Команда "МАЗ-CПОРТавто" выиграла серебро ралли-рейда "Золото Кагана"

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА. Спортивная команда Минского автомобильного завода заняла второе место в ралли-рейде "Золото Кагана", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского автозавода.

Экипаж Сергея Вязовича выиграл четвертый этап ралли-рейда со временем 3 часа 05 мин. 24 сек. С отставанием на 2 мин. 27 сек. на втором месте финишировал экипаж "КАМАЗ-мастера" под управлением Дмитрия Сотникова. Замкнул тройку призеров молодой пилот "МАЗ-СПОРТавто" Виталий Мурылёв с отставанием от победителя на 8 мин. 29 сек.

В итоговом зачете ралли-рейда первенствовал действующий победитель ралли "Дакар-2021" Дмитрий Сотников - 11 часов 06 мин. 09 сек. Белорусский экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял второе место с отставанием 1 мин. 09 сек. Третье место на пьедестале осталось за экипажем команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова (отставание 29 мин. 57 сек). Топ-5 участников гонки замкнул еще один экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Виталия Мурылева, повторивший таким образом свой результат на ралли "Золото Кагана" прошлого года.

В этом году белорусские гонщики добились лучшего результата за всю историю своих выступлений на ралли "Золото Кагана". За четыре дня пилоты преодолели 1247 км астраханской степи, штурмовали песчаные барханы и солончаки. Около 870 км составили скоростные спецучастки. Ралли стало подготовкой к предстоящим гонкам "Шелковый путь - 2021" и "Дакар-2022", уникальной возможностью протестировать в боевых условиях автомобили и получить соревновательную практику молодым пилотам.-0-

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