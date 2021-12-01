1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "МАЗ-СПОРТавто" может получить статус национальной. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на выездном заседании коллегии Администрации Президента по вопросам реализации молодежной политики, которое прошло на базе МАЗа, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники коллегии пообщались с молодыми специалистами, которые смогли задать чиновникам свои вопросы. Один из них касался возможности придания команде по ралли-рейдам "МАЗ-СПОРТавто" статуса национальной.

"На предприятии заложены основательные традиции, развивается автомобильный спорт уже десятки лет, - сказал в ответ Игорь Сергеенко. - Сегодня ребята отстаивают не только честь предприятия, но и нашей страны. Понятно, что есть определенный порядок, какая команда может считаться национальной, есть определенные критерии. Надо этот вопрос просто изучить. Не готов сразу пообещать, что этот вопрос будет решен. Но - возможно, и мы этот вопрос проработаем. Тем более что МАЗ - это авторитет, бренд нашей страны на мировом уровне".

Глава Администрации также прокомментировал недавний инцидент с отстранением команды "МАЗ-СПОРТавто" от участия в соревнованиях "Дакар-2022": "Это еще раз говорит о том, что спорт должен быть вне политики. Ваши победы еще впереди".-0-