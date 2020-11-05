Команда Могилевской области выиграла Кубок Беларуси по женской борьбе

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Могилевской области, набрав 225 очков, выиграла Кубок Беларуси по женской борьбе 2020 года, который завершился в столичном Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представительницы этой дружины первенствовали сразу в шести весовых категориях. Победы праздновали Наталья Варакина (50 кг), Залина Сидакова (55 кг), Ирина Курочкина (57 кг), Алина Максимова (62 кг), Евгения Андрейчикова (65 кг) и Татьяна Леоненкова (72 кг). Второе место заняли спортсменки из Гомельской области, на счету которых 174 очка. Викторию в их рядах праздновала вице-чемпионка Игр-2016 Мария Мамошук.

Замкнули тройку сильнейших представительницы Гродненской области - 132 пункта. В этой дружине на высшую ступень пьедестала поднялась Екатерина Пичковская (53 кг). Еще две награды высшей пробы оставили за собой витебчанка Анна Вагер (59 кг) и титулованная минчанка Василиса Марзалюк (76 кг).

Розыгрыш Кубка Беларуси по женской борьбе стал для спортсменок одним из ключевых стартов сезона. В турнире участвовали около 50 соискательниц наград из всех регионов страны.-0-

Фото Оксаны Манчук