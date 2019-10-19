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19 октября 2019, 15:31

Команда Президента победила в стартовом матче XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей

Во время матча
Во время матча

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси уверенно победила дружину Могилевской области со счетом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) в стартовом матче XIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на ледовой площадке столичного "Олимпик парка" прошла под диктовку президентской дружины. С первых минут они завладели инициативой, поведя планомерную осаду ворот соперников. Вратарю команды Могилевской области Денису Поварову пришлось не раз вступать в игру, чтобы не допустить взятия ворот. Но на 9-й минуте шайба все-таки достигла цели. Автором гола стал Андрей Башко, забросивший с передач Александра Лукашенко и Михаила Грабовского.

После первого взятия ворот ситуация на льду не изменилась. Команда Президента атаковала, соперники отбивались, как могли. Вскоре очередное наступление широким фронтом вновь принесло результат команде Президента. Защитник Александр Рядинский удвоил счет в матче. Голевую передачу отдал Михаил Грабовский, продолживший начатую Ярославом Чуприсом комбинацию.

Третья шайба побывала в воротах могилевчан незадолго до конца первого периода. Константин Кольцов откликнулся на отличную передачу из-за ворот. После этого могилевчане провели опасную контратаку, но счет не изменился.

Второй период едва стартовал, а Александр Лукашенко отличился кистевым броском - 4:0. Гости отквитали одну шайбу после броска Сергея Ясюкевича, отправившего шайбу в левый верхний угол ворот Дмитрия Филипповича. После этого гола игра на некоторое время выровнялась.

В середине второго периода в командах произошла смена вратарей. Почти сразу же Евгению Владимировичу из дружины Могилевской области пришлось вступать в игру, буквально выцарапывая шайбу у нападающих команды главы государства. Впрочем, его коллега по амплуа Сергей Шабанов без работы тоже не оставался.

Под занавес второй части игры шайба вновь побывала в воротах дружины Могилевской области. Отличился Николай Лукашенко.

Заключительный период начался для президентской дружины с пропущенной шайбы: Кирилл Поляков переиграл в ближнем бою Сергея Шабанова.

После гола встреча пошла на встречных курсах. Игроки обеих команд то и дело беспокоили голкиперов. Но более точные были представители президентской дружины. Свою вторую шайбу в матче забросил Николай Лукашенко, которому помогли Олег Антоненко и Владимир Цыплаков. До финальной сирены счет не изменился.

Лучшими игроками завершившегося матча признаны Руслан Брызгалов (Могилевская область) и Андрей Башко (команда Президента).

Участники матча подготовили сюрприз для зрителей в "Олимпик парке". На память об игре им подарили сувениры.

Во втором туре соревнований хоккейная команда главы государства встретится с дружиной Витебской области. Матч пройдет в Витебске 2 ноября.

Хоккейная команда Президента Беларуси десять раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд (2008, 2010-2012, 2014-2018). По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-

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