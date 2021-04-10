Команда Президента выиграла республиканский турнир любителей хоккея

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси победила сборную Брестской области во втором матче финальной серии XIV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба и стала обладателем почетного трофея, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду столичной "Олимпик-Арены" президентская дружина выиграла со счетом 12:4 (0:2, 4:0, 8:2)

Гости вышли вперед на первой минуте встречи. Усилия партнеров по команде завершил защитник Виктор Шаритон. Хозяева льда приложили немало усилий, чтобы отыграться, много и разнообразно атаковали. Команда Брестской области отвечала опасными контрвыпадами, и незадолго до сигнала на перерыв Александр Короткевич удвоил преимущество своей дружины.

После перерыва команда Президента продолжила осаду ворот гостей, и на 23-й минуте игры сократил разницу в счете Михаил Грабовский, а спустя минуту Николай Лукашенко восстановил равновесие.

На этом хозяева льда не остановились и продолжили штурм ворот оппонентов. Итогом стала вторая в матче шайба Николая Лукашенко. Брестчане не сдавались, однако пропустили вновь. Отличился Ярослав Чуприс.

В заключительной трети матча у команды главы государства шайбы забросили Артем Каркоцкий, Константин Кольцов, Михаил Грабовский, Олег Антоненко, Павел Волчек, Артем Антоненко.

У гостей отличились Георгий Дубицкий и Николай Васюкович.

Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Сергей Плосков (Брестская область) и Михаил Грабовский (команда Президента).

Лучшими игроками турнира в своих амплуа стали вратарь Вадим Бойко (команда Брестской области), защитник Константин Дурнов (команда Президента), нападающий Александр Короткевич (команда Брестской области). Лучший бомбардир - Ярослав Чуприс.

Для зрителей, пришедших поддержать команды в решающей стадии соревнований, организаторы подготовили развлекательную программу с участием Алены Ланской, группы "Галасы ЗМеста", Виктории Алешко и других звезд отечественной эстрады. Работали пункты питания и торговли, где желающие могли поучаствовать в различных акциях, приобрести сувениры.

В перерывах встречи болельщики участвовали в конкурсах. Победители получили ценные призы и подарки, среди которых, хоккейное джерси с автографом Президента.

Первый поединок финальной серии до двух побед прошел 3 апреля и завершился со счетом 9:6 (2:0, 4:2, 3:4) в пользу ледовой дружины главы государства.

На стартовом этапе соревнований команда Президента одержала 6 побед в 6 проведенных матчах, набрав 12 очков из 12 возможных, и заняла 1-е место в турнирной таблице.

Напомним, что в борьбе за бронзовые награды хоккеисты Гродненской области победили команду Минской области - 4:3 (0:2, 2:1, 2:0).

Хоккейная команда Президента выиграла соревнования среди любительских команд в 12-й раз. По одному титулу - у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторы XIV Республиканских соревнований по хоккею среди любителей - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.-0-

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