Команды из Беларуси и Украины посоревнуются в турнире по мини-футболу в Речице

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по мини-футболу пройдет с 7 по 10 декабря в Речице на базе детско-юношеской спортивной школы №2, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Участниками соревнований станут юноши 2006 и 2008 годов рождения. Они представят команды из разных регионов Беларуси и Украины. Всего за награды турнира поборются более 100 ребят. Победителей наградят медалями, кубками, призами.

Международный турнир в Речице станет уже третьим по счету. Организаторы отмечают, что интерес к спортивному событию растет.

Турнир проводится для популяризации и развития игровых видов спорта, выявления перспективных спортсменов, организации полезного досуга несовершеннолетних, укрепления дружеских связей между командами разных стран.-0-