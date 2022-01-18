Команды Марокко и Габона вышли в 1/8 финала Кубка Африки по футболу

18 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборных Марокко и Габона вышли в плей-офф Кубка Африканских наций, проходящего в Камеруне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем туре группового раунда лидеры квартета С играли между собой. Чтобы выйти из пула с первого места, марокканцам было достаточно ничьей – ее команда и добилась: финальный счет 2:2. Всего за три игры "атласские львы" набрали семь очков, габонцы – на два балла меньше. В параллельном матче сборная Коморских островов сенсационно обыграла команду Ганы – 3:2. Для Комор эта победа стала дебютной в рамках континентальных первенств.

Таким образом, уже известна одна из пар одной восьмой финала турнира: 23 января в Лимбе сборная Габона сразится с Буркина-Фасо.

Групповой этап Кубка Африканских наций продолжится в среду двумя матчами в квартете D: Нигерия сыграет против сборной Гвинеи-Бисау, Египет встретится с Суданом.-0-