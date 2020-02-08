Конькобежец Игнат Головатюк стал 4-м в забеге на 500 м в дивизионе В на этапе КМ в Канаде

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Игнат Головатюк занял 4-е место на дистанции 500 м в дивизионе В этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Калгари (Канада), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спортсмен из Беларуси показал итоговое время 34,719 сек. Это его персональный рекорд на данной дистанции. Первенствовал японец Даичи Яманака - 34,236 сек. Второе место у поляка Артура Ногаля - 34,641 сек. Третье время показал Йеспер Хоспес из Нидерландов - 34,706 сек.
Отметим, что представители Японии и Польши также побили свои прежние личные рекорды на полукилометровой дистанции.
В стартах мужчин в дивизионе В на 1500 м белорус Виталий Михайлов занял 22-е место. В женских состязаниях группы В Анна Ковалева показала 14-й результат в стартах на 3000 м, а Анна Нифонтова в забегах на 1000 м стала 21-й в итоговом протоколе.-0-