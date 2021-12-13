Конькобежец Игнат Головатюк установил новый национальный рекорд на этапе КМ в Канаде

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский конькобежец Игнат Головатюк установил новый национальный рекорд на этапе Кубка мира в Калгари (Канада), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Спортсмен улучшил свое же собственное достижение на дистанции 500 м. Отныне оно равно 34,123 сек. В итоговом протоколе в данном виде программы Игнат Головатюк занял четвертое место, уступив всего 0,22 сек. победителю из России Виктору Муштакову, который установил на конькобежном овале в Калгари персональный рекорд.

В зачете Кубка мира белорус с 233 очками занимает 10-е место.-0-