17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус стал причиной переноса стартов олимпийской квалификации по парусному спорту, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси корреспонденту БЕЛТА.

Международная федерация парусного спорта подтвердила, что чемпионат мира по парусному спорту в классе "49erFX" и чемпионат Азии 2020 года в классе "Накра 17" пройдут в Дженоа (Италия).

Данные соревнования пройдут как часть Кубка мира по парусному спорту в средиземноморском городе с 12 по 19 апреля.

Чемпионат мира парусного спорта в классах "49erFX" в категории женский скиф должен был пройти с 20 по 29 марта в китайской провинции Хайнань.

Местом проведения Чемпионата Азии 2020 года в классе "Накра 17" (смешанное многоборье) был Шанхай. Соревнования были запланированы на период с 1 по 6 марта.

Соревнования в Дженоа, последняя возможность для европейских спортсменов попасть на Олимпийские игры-2020.

Джон Коутс, председатель координационной комиссии Токио-2020, заявил, что представители ВОЗ не видят необходимости переноса или отмены Игр в Токио. Проведение Олимпиады в столице Японии запланировано с 24 июля по 9 августа.