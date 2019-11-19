Ковальчук: белорусы в этом году завоевали 66 медалей на ЧМ и ЧЕ по летним видам спорта

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам выступлений на чемпионатах мира и Европы по летним видам спорта в 2019 году белорусскими спортсменами завоевано 66 медалей, из них в олимпийских дисциплинах - 24. Об этом сообщил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил министр, анализ, проведенный в Минспорта, показал, что в неофициальном мировом рейтинге Беларусь занимает 28-е место по качеству завоеванных медалей, 29-е - по количеству и 21-е место по очкам за 1-8 места. Среди стран СНГ этот показатель: - 5-е место по качеству и количеству медалей, 3-е (после России и Украины) - по очкам за вхождение в восьмерку сильнейших.

"Но заработанные очки нас не очень интересуют - промежуточной целью является максимальное количество завоеванных лицензий, конечной - олимпийские награды. Причем задача ставится такая - брать именно качеством наград, что автоматически повышает расположение страны в мировом рейтинге", - подчеркнул Сергей Ковальчук. -0-