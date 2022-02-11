Ковальчук: у нас появляется хорошее поколение хоккеистов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук высоко оценивает уровень молодого поколения белорусских хоккеистов. Об этом он заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

Как рассказал Сергей Ковальчук, у нас появляется хорошая генерация хоккеистов. Недавно наша молодежная сборная выиграла чемпионат мира в группе В и вернулась в элиту мирового хоккея.

"Если раньше кадры поставляла в основном школа минской "Юности", то сейчас подтянулись регионы. Виталий Пинчук и Александр Суворов из Жлобина, где еще 10 лет назад не было ледового дворца. А сегодня эти ребята на первых ролях в национальной команде. Братья Сушко, которые выступают за океаном, - из Бреста, 15 лет назад там тоже ничего не было, а сейчас созданы хорошие условия. Ледовые центры есть в каждой области, в одном только Минске их 13. А когда у детей есть возможность заниматься, то и начинают потихоньку появляться хоккеисты. Только в этом сезоне в НХЛ уже сыграли три наших парня. Егор Шарангович закрепился в Нью-Джерси, Алексей Протас играет в Вашингтоне и ассистирует лучшему бомбардиру современности Александру Овечкину. Владислав Колячонок из Аризоны вообще стал самым молодым белорусом в НХЛ, побив рекорд самого Грабовского. И еще несколько наших ребят играют в лигах ниже и в любой момент могут быть приглашены в команды НХЛ. Такого представительства в главной лиге мира у нас давно не было. И, что самое главное, все это молодые хоккеисты, которые завтра будут играть за сборную", - отметил министр.-0-