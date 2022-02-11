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11 февраля 2022, 17:13

Ковальчук: развитие массового спорта и спорта высоких достижений должно идти параллельно

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для полноценной подготовки биатлонистов. Об этом в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

"Раньше люди часто говорили, что все белорусские победы в спорте - это заслуга советской школы, а в биатлоне успеха добивались в основном россияне, выступавшие за Беларусь. Да, такой переходный период был. Но по прошествии 25 лет мы видим, что выросла плеяда новых спортсменов, причем многие из них вышли из регионов. Антон Смольский - из Копыля, Максим Воробей - Борисов, Роман Елетнов - Чаусы. Наверное, в этом помог правильный подход в организации подготовки спортсменов, начиная от детского спорта. Да, еще не все сделано, и многое еще предстоит, но уже сегодня в биатлоне выстроена система, есть концепция развития. Федерация биатлона, Министерство спорта и регионы проводят эту работу совместно. Лыжный спорт тоже надо подтягивать, в этом виде у нас серьезный пробел. Талантливых детей в республике много, и с ними нужно работать, но эту работу следует выстроить на всех уровнях", - рассказал Ковальчук.

По словам министра, сегодня условия для подготовки биатлонистов созданы во всех областях страны - в каждом из регионов функционирует как минимум одна спортивная база по биатлону. В Минске текущей зимой впервые уложили сразу пять трасс для тренировок любителей и подготовки спортсменов всех возрастов.

"Развитие массового спорта и спорта высоких достижений должно идти параллельно. Республиканские соревнования "Снежный снайпер" в последние годы проходят на очень высоком уровне, и по организации их можно сравнить даже с чемпионатом Беларуси. Отношение регионов к местным турнирам тоже очень хорошее. На результат влияет и качество экипировки: в 2021-м было произведено очень много собственной продукции, можно сказать, мы реанимировали "Телеханы". Также уже совсем скоро у нас будут собственные снежные пушки, - подчеркнул Ковальчук. - Хочу отметить, что в прошлом году 1 ноября нигде в Европе не было снега, однако у нас в Раубичах трасса уже была. За счет чего? А потому что мы заранее заготовили снег, он пролежал в хранилище все лето. И в ноябре наши спортсмены провели сборы. Раньше они выезжали в Финляндию, Швецию, на север России, а в этом году можно было тренироваться и дома".-0-

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