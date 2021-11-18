Ковальчук: в легкой атлетике необходимо определиться с приоритетами

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рационально использовать средства на подготовку спортсменов, акцентировав внимание на тех дисциплинах, где у белорусов есть перспективы, призвал участников заседания расширенного Президиума Белорусской федерации легкой атлетики министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас вопрос поставлен следующим образом: как выстроить систему и наладить ее работу так, чтобы приблизиться к тем результатам, которые были у белорусских легкоатлетов ранее. У нас в легкой атлетике 47 дисциплин. Посмотрим, проведем мозговой штурм и определим наши приоритеты. На что больше обратить внимание, куда больше вложить средств", - отметил глава спортивной отрасли.

Заседание расширенного Президиума Белорусской федерации легкой атлетики прошло в штаб-квартире НОК Беларуси.

В нем приняли участие президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон, главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Моисевич, представители структурных подразделений Минспорта, тренеры, специалисты.

Во время заседания была дана удовлетворительная оценка деятельности общественного объединения за период 2017-2021 годов.

Важным пунктом программы собрания стало подведение итогов выступления легкоатлетической команды на Играх в Токио. Также был обозначен ряд вопросов, которые необходимо решить для успешной подготовки и выступления мастеров королевы спорта на Олимпиаде-2024 в Париже.

Напомним, что по итогам Игр в столице Японии Максимом Недосековым была завоевана бронзовая медаль в прыжках в высоту. Остальные участники главных стартов четырехлетия в составе сборной Беларуси по легкой атлетике выполнили свои плановые задания лишь частично либо вовсе показали результаты ниже ожидаемых.-0-

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