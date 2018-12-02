"Краснодар" закрепился на 2-м месте в чемпионате России по футболу

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" закрепились на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем поединке 16-го тура краснодарцы переиграли екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович провел весь матч.
Московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, остался на 3-м месте, сыграв вничью 0:0 в гостях у "Ростова". Белорусский полузащитник ростовчан Тимофей Калачев на поле не выходил.
В московском дерби футболисты "Спартака" одолели действующего чемпиона "Локомотив" со счетом 2:1.
Еще 3 встречи завершись вничью: "Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 1:1, "Анжи" (Махачкала) - "Уфа" - 0:0, "Енисей" (Красноярск) - "Ахмат" (Грозный) - 1:1. Матч "Оренбург" - "Крылья Советов" (Самара) перенесен из-за сильного мороза.
Лидер российского первенства питерский "Зенит" 3 декабря сыграет в Туле против местного "Арсенала".
Положение в верхней части турнирной таблицы: "Зенит" - 34 очка (15 матчей), "Краснодар" - 32 (16), ЦСКА - 27 (16), "Спартак" - 25 (16), "Локомотив" - 25 (16), "Ростов" - 24 (16).-0-
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