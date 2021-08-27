Криштиану Роналду вернется в "Манчестер Юнайтед"

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе португальского форварда Криштиану Роналду, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу английской команды.

Футболист перейдет при условии согласования контракта, получения визы и успешного прохождения медицинского обследования.

Криштиану Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года. На счету португальца 134 матча за итальянский клуб, в которых он забил 101 гол и отдал 22 голевые передачи. Стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

С 2003 по 2009 год Криштиану Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед", в который перешел из португальского "Спортинга", он три раза стал чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и обладателем Лиги чемпионов. Всего провел за английский клуб 292 матча, в которых забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.

Из "Манчестер Юнайтед" португалец отправился в мадридский "Реал", в котором играл с 2009 по 2018 год. Дважды выиграл чемпионат Испании и Кубок Испании, 4 раза победил в Лиге чемпионов и дважды - в Суперкубке УЕФА. Он принял участие в 438 матчах клуба, забив 450 мячей и отдав 132 результативные передачи.

36-летний Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча", является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, лучшим бомбардиром чемпионатов Европы, лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, а также лучшим бомбардиром в истории "Реала". Португалец побеждал на чемпионате Европы (2016), также в его активе серебро и бронза европейских первенств.-0-