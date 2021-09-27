Кубарева и Шиманович вышли в 1/8 финала теннисного турнира в Ле-Небуре

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно стартовали на турнире во французском Ле-Небуре с призовым фондом $80 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анна Кубарева (323-й номер мирового рейтинга) в первом круге победила в двух сетах американку Кьяру Шоль (575) - 6:4, 7:6 (9:7).

Ирина Шиманович (277) также в двух партиях обыграла представительницу Франции Селену Яничиевич (616) - 7:5, 6:4.

В 1/32 финала турнира в американском Чикаго белоруска Ольга Говорцова (136) не смогла оказать серьезного сопротивления немецкой теннисистке Андреа Петкович (64), проиграв в двух сетах, - 2:6, 2:6. Позже еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (106) встретится с американкой Мэдисон Киз (48).-0-