10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубок Беларуси по боксу планируется провести 6-11 июля в Гомеле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

"Это будут первые соревнования для национальной команды после долгого простоя. Турнир станет отборочным для молодых спортсменов на Игры стран СНГ, которые должны пройти в сентябре", - сказал Денис Сабалевский. Он также отметил, что осенью запланированы чемпионат Беларуси, мемориал Виктора Ливенцева.

Сейчас белорусские боксеры находятся в "Стайках" на сборе, который продлен до 30 июня. Там созданы все условия для тренировок.

По словам Дениса Сабалевского, большое внимание уделяется и подготовке к мировому форуму. Атлеты, которые представят Беларусь на нем, определятся ближе к датам проведения.

Как сообщалось, чемпионат мира по боксу в 2021 году был перенесен в Белград (Сербия). Изначально планетарный форум должен был состояться в Нью-Дели (Индия), однако перенесен по причине невыполнения организаторами своих обязательств. Индийская сторона не оплатила необходимый в таких случаях взнос, и Международная ассоциация бокса (AIBA) расторгла контракт. Теперь Федерации бокса Индии предстоит заплатить штраф за отмену соревнований.

В связи с переносом Олимпийских игр 2020 года и пандемией коронавируса сроки проведения ЧМ-2021 будут оговорены с организаторами дополнительно.

Международный олимпийский комитет 30 ноября 2018 года поставил под сомнение проведение боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года. Решение было принято после расследования в отношении AIBA. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить старты боксеров на Играх в Токио. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики, а миссия организации квалификационных стартов и турнира в Токио была возложена на специально созданную МОК рабочую группу во главе с президентом Международной федерации гимнастики и членом МОК из Японии Моринари Ватанабе.-0-