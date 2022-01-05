Кубок Беларуси по мини-футболу разыграют ВРЗ, "УВД-Динамо", "Борисов-900" и БЧ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу стали известны участники "Финала четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нынешний владелец Кубка страны гомельский ВРЗ в повторном четвертьфинале разгромил действующего чемпиона оршанский "Витэн" со счетом 7:1. По голевому дублю в этой встрече оформили Дмитрий Шимановский и Максим Воронин. В первой игре в Орше гомельчане выиграли с результатом 4:3.

Также сегодня гомельский БЧ победил в Светлогорске местный ЦКК - 7:5. На своей площадке гомельская дружина также была сильнее - 7:1.

Еще одним участником решающего этапа кубкового турнира стал гродненский клуб "УВД-Динамо", который сегодня уверенно переиграл гостей из "Минска" - 7:2. По два мяча в составе победителей забили Александр Шота и Евгений Байгот. В первой встрече гродненские спортсмены победили минчан со счетом 2:1.

Самым напряженным получилось противостояние столичного "Динамо-БНТУ" и "Борисова-900". В первой встрече борисовчане выиграли у себя дома - 3:2, а сегодня минчане на своей площадке победили с таким же результатом. В дополнительное время счет не изменился, а в затяжной драматичной серии послематчевых пенальти победу вырвала борисовская команда - 9:8.

Решающий этап 32-го по счету Кубка Беларуси по мини-футболу - "Финал четырех", пройдет 8-9 января на площадке минского дворца спорта "Уручье". В этом сезоне призовой фонд кубкового турнира впервые представлен в криптовалюте.

В финальном поединке прошлого кубкового турнира спортсмены ВРЗ одолели "Столицу" в серии послематчевых пенальти. В нынешнем сезоне эти соперники встречались в 1/8 финала и гомельчане вырвали победу с минимальным перевесом - 2:1.

Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", в активе которого семь трофеев. Пять раз кубок завоевывал столичный МАПИД.-0-