20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир "Кубок Белорусской федерации биатлона" стартует в Чаусах 1 августа. Состязания примет новый спорткомплекс, открытие которого приурочено к данному старту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

В чемпионате будут участвовать спортсмены, прошедшие региональный отбор. Они представят команды Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, Минска, а также команду Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва. Лучшие определятся в гонках с массовым стартом и в смешанных эстафетах.

Соревнования пройдут в четырех возрастных группах: среди спортсменов 2002-2003 годов рождения, 2004-2005 гг., 2006-2007 и 2008-2009 гг. Главная цель турнира - создание резерва для национальной команды. После состязаний в Чаусах биатлонисты будут поочередно соревноваться в Гомеле, Новополоцке, "Раубичах", в спортивно-биатлонном комплексе "Селец" под Новогрудком, а завершат сезон в Городке.

Следить за ходом турнира можно будет не только на стадионе спорт, но и на YouTube-канале Белорусской федерации биатлона.-0-