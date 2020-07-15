Кубок мира по шахматам среди женщин планируют провести в 2021 году в Минске

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенесенный на 2021 год Кубок мира по шахматам среди женщин планируют провести в Минске. Такая информация содержится на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает БЕЛТА.

FIDE в начале июля объявила о переносе турнира с 2020 года на апрель 2021-го при условии подписания дополнительного соглашения с организаторами.

Как известно, в октябре 2018 года Беларусь получила право проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году, а также Конгресса FIDE, Кубка мира по шахматам среди женщин в 2020 году и Кубка мира по шахматам среди мужчин в 2021-м.-0-