Легендарный белорусский атлет Вячеслав Хоронеко очередной свой рекорд посвятил II Европейским играм

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах сегодня завершился второй чемпионат Беларуси по жиму гири лежа, в котором абсолютную победу одержал именитый Вячеслав Хоронеко, установивший 159-й рекорд в своей карьере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории до 85 кг в жиме 32-килограммовой гири лежа попеременно одной рукой в течении 30 минут 57-летний силач обновил свое же национальное достижение, показав результат 1070 подъемов. Прежний рекорд 1010 раз был установлен преподавателем физической подготовки Университета гражданской обороны МЧС Беларуси годом ранее.

"Откровенно признаюсь, перед началом выступления рассчитывал хотя бы на два подъема улучшить свой результат. Этот свой рекорд посвящаю старту II Европейских игр. Уверен, предстоящий спортивный праздник получится ярким, многие любители спорта придут не только на трибуны, но и в спортивные залы, спортивные площадки", - отметил Вячеслав Хоронеко.

В других весовых категориях в жиме гири лежа победили представители университета МЧС, ученики Вячеслава Хоронеко. Владимир Демьянов стал лучшим в категории до 78 кг (934 подъема), в категории свыше 85 кг первым стал Антон Шнитко (819 подъемов).

Вячеслав Хоронеко вошел в команду факелоносцев предстоящих II Европейских игр и планирует пробежать часть своей дистанции на малой родине в Бобруйске.

Белорусский гиревик является мастером спорта международного класса, многие из его достижений в поднятии тяжестей остаются непревзойденными и занесены в Книгу рекордов Гиннесса.-0-