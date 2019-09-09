Легкоатлетический матч Европа - США в Минске: первый день соревнований

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический матч Европа - США проходит в Минске на стадионе "Динамо" 9 и 10 сентября.
В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.
В каждом виде программы выступят по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире примут около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представят 14 атлетов.
Стартовали соревнования сегодня в 19.00. Завершатся состязания 10 сентября.
Итоги соревнований
Прыжки с шестом
100 м, женщины
100 м, мужчины
800 м, женщины
400 м, мужчины
Прыжки в высоту