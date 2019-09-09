Легкоатлетический матч Европа - США в Минске: первый день соревнований

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический матч Европа - США проходит в Минске на стадионе "Динамо" 9 и 10 сентября.

Церемония открытия легкоатлетического матча Европа - США в Минске По задумке режиссеров, церемония символизирует связь времен. Началась она с истории Древней Греции, когда зарождались Олимпийские игры: на стадионе в колеснице появилась богиня Ника, символизирующая стремление атлетов к победе.

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступят по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире примут около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представят 14 атлетов.

Стартовали соревнования сегодня в 19.00. Завершатся состязания 10 сентября.

Итоги соревнований

Прыжки с шестом

Прыгуньи с шестом открыли программу легкоатлетического матча Европа - США в Минске Вслед за ними в сектор для метаний молота выйдут мужчины, после чего начнутся женские состязания по тройному прыжку.

100 м, женщины

100 м, мужчины

800 м, женщины

400 м, мужчины

Американским бегунам не было равных на дистанции 400 м в матче Европа - США У мужчин лучшее время показал американец Майкл Черри (45,13 сек.), вторым был его соотечественник Вил Лондон (45,39 см), третьим к финишу прибежал итальянец Давиде Ре (46,05 сек.).

"Динамо" располагает всем необходимым для успешного выступления - победительница забега на 400 м "Я рада тому, как пробежала эту гонку. Думала только о победе. Матч организован на высочайшем уровне. Чувствуется, что проведена большая работа по подготовке к соревнованиям", - сказала Ваделайн Джонатас.

Прыжки в высоту

Белорус Максим Недосеков выиграл соревнования прыгунов в высоту в матче Европа - США В своей лучшей попытке Максим Недосеков преодолел планку на высоте 2 м 35 см - это лучший результат сезона в мире. Белорус пытался прыгнуть еще выше, но 2 м 37 см взять не смог.

Максим Недосеков

Европейцы стали лучшими в метании молота в матче Европа - США Лучший результат показал поляк Павел Файдек - 80 м 71 см, второе место занял его соотечественник Войцех Новицкий - 78 м 33 см, третья позиция у британца Ника Миллера - 77 м 89 см.