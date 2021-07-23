Летние Олимпийские игры откроются на Национальном стадионе в Токио

23 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На Национальном стадионе в Токио сегодня откроются XXXII летние Олимпийские игры. Начало торжественной церемонии в 14.00 по белорусскому времени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В связи с эпидемиологической обстановкой на трибунах арены, вмещающей 80 тыс. зрителей, на церемонии открытия будут присутствовать 950 человек. Все они - официальные лица делегаций. Сколько спортсменов пройдет по дорожкам стадиона, пока неизвестно. В любом случае во время парада атлетов будут приняты различные меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19. Так, например, спортсмены обязаны выдерживать социальную дистанцию и использовать медицинские маски. Первой на арену выйдет сборная Греции, а последней - Японии. Затем атлеты, тренеры и официальные лица примут присягу и Игры объявят открытыми. По традиции программа церемонии открытия держится в строгом секрете. Однако известно, что официальное название программы - United by Emotion, или "Объединенные эмоциями".

Игры в Токио должны были состояться в прошлом году с 24 июля по 9 августа. Из-за коронавирусной инфекции Олимпиаду перенесли на 2021 год, теперь она пройдет с 23 июля по 8 августа. Иностранные болельщики, согласно решению организаторов, на стадионы допускаться не будут. Аналогичное ограничение действует в шести японских префектурах для местных зрителей.

В соревнованиях примут участие около 12,5 тыс. спортсменов из более чем 200 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. В составе белорусской команды на олимпийских аренах выступят 108 атлетов в 20 видах спорта. Белорусы в седьмой раз выступят на летних Играх самостоятельной командой. За всю историю выступлений на летних Олимпиадах белорусские спортсмены завоевали 78 медалей - 12 золотых, 27 серебряных и 39 бронзовых.

Белорусские любители спорта смогут увидеть прямую трансляцию церемонии открытия в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 5".

Ввиду разницы часовых поясов Токио и Минска выступления спортсменов в режиме реального времени будут транслироваться на телеканалах "Беларусь 2" и "Беларусь 5", а также на канале "Беларусь 5. Интернет" утром и днем - всего запланировано 250 часов живого вещания. В вечернем эфире "Беларусь 5" организует дополнительный показ наиболее знаковых и ярких состязаний в различных дисциплинах.-0-