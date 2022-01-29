"Лида" прервала 16-матчевую серию поражений в чемпионате Беларуси по хоккею

29 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Лиды" на своем льду нанесли поражение "Могилеву" в очередном матче второго этапа белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основное время поединка закончилось со счетом 2:2. Все четыре взятия ворот были зафиксированы в стартовой трети, дубль в составе гостей оформил Герман Поддубный. Исход встречи решился в овертайме, где победу хозяевам принес Александр Бунец. Благодаря этому успеху лидчане прервали серию из 16 неудач кряду – в прошлый раз "рыцари" побеждали в начале декабря.

В параллельном матче "Химик" всухую переиграл "Могилев" 3:0. Новополочане отличились по разу в каждом из периодов. Ранее в субботу "Брест" принимал "Динамо-Молодечно". На второй перерыв команды ушли при равных цифрах на табло, но финальная треть куда лучше удалась динамовцам, которые забросили три безответные шайбы. Итоговый счет – 6:3 в пользу гостей.

После 48 матчей сезона положение клубов в нижней шестерке таково:

7. "Динамо-Молодечно" (54 очка);

8. "Локомотив" (51);

9. "Химик" (50);

10. "Брест" (40);

11. "Могилев" (37);

12. "Лида" (30).

В воскресенье на лед выйдут команды из топ-6 экстралиги: "Шахтер" примет "Юность", "Гомель" сыграет с "Металлургом", а "Неман" встретится с "Витебском".-0-