Лидер футбольного чемпионата Беларуси "Слуцк" сыграет в гостях у минского "Динамо"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоятся очередные матчи 7-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры нынешнего первенства футболисты "Слуцка" сыграют с минским "Динамо" на поле главной арены страны (начало в 18.00). В прошлом туре обе команды одержали виктории. Динамовцы в первом поединке после прихода на пост главного тренера Леонида Кучука обыграли в гостях "Смолевичи" (3:1), а "Слуцк" у себя дома одолел бобруйскую "Белшину" (3:2).

Также сегодня "Минск" примет на своем стадионе гостей из жодинского "Торпедо-БЕЛАЗа" (начало в 14.00), а в Бресте местный "Рух" встретится с "Городеей" (начало в 16.00). Все сегодняшние игры будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Вчера в стартовом матче 7-го тура минский "Энергетик-БГУ" обыграл в гостях "Смолевичи" с результатом 2:0.

"Смолевичи" уступили "Энергетику-БГУ" в матче 7-го тура чемпионата Беларуси В первом тайме встречи на поле борисовского городского стадиона гости вышли вперед на 17-й минуте после эффектного удара либерийского легионера Дэвида Тве.

Заключительные встречи 7-го тура состоятся 3 мая: "Белшина" (Бобруйск) - "Динамо" (Брест), "Витебск" - "Славия" (Мозырь), БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно), "Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минский район).

Турнирное положение: "Слуцк" - 13 очков, "Ислочь", "Энергетик-БГУ" - по 12, "Торпедо-БЕЛАЗ" - 11, БАТЭ, "Витебск" - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Городея" - по 9, "Неман", "Шахтер", "Рух" - по 8, "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Евгений Шикавка ("Динамо", Минск) и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по четыре гола.-0-