Лидеры баскетбольного чемпионата Беларуси победили в матчах очередного тура

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты мужского чемпионата Беларуси по баскетболу сегодня одержали вторые победы подряд на втором этапе турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры турнира минские "Цмокi" убедительно обыграли на выезде "Гродно-93-ГрГУ" с разницей в 49 очков - 99:50 (17:9, 28:13, 22:15, 32:13). Самым результативным в составе победителей стал Кирилл Чумаков, набравший 24 очка, у проигравших 14 баллов в активе Дмитрия Махнача.

Основная команда "Гродно-93" победила в Минске "Импульс-БГУИР" со счетом 89:72 (19:17, 33:14, 18:25, 19:16). Лучшим снайпером у победителей стал Андрей Навойчик - 17 очков, у минчан Максим Козловец набрал 20 очков.

В Витебске местный "Рубон" в упорной борьбе уступил могилевскому "Борисфену" с результатом 77:87 (27:20, 17:24, 23:24, 10:19). Самым результативным в составе гостей оказался Брукс Де Бишоп, в активе которого 22 очка, у витебчан на один балл меньше набрал Виктор Овсепян.

Следующие встречи пройдут 9 и 10 марта.-0-