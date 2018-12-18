Лидеры хоккейного чемпионата Беларуси проведут гостевые матчи

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После непродолжительной паузы сегодня возобновятся матчи в экстралиге А хоккейного чемпионата Беларуси. Два фаворита турнира свои встречи проведут на выезде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер минская "Юность" сыграет в Жлобине с местным "Металлургом", который занимает 6-е место в турнирной таблице. Хоккеисты "Металлурга" намерены прервать затянувшую серию неудач - они проиграли 6 предыдущих поединков подряд. В первом из них жлобинская дружина уступила в Минске "Юности" (2:3) в серии послематчевых буллитов. Что касается минчан, то они выиграли последние 5 встреч. Идущий вторым солигорский "Шахтер" будет играть в гостях у "Гомеля", который после шести фиаско кряду одолел в предыдущем туре "Металлург" (2:1) на его площадке. Солигорская команда одержала 7 викторий в 8 предыдущих матчах.

Действующий чемпион страны "Неман" примет в Гродно хоккеистов молодежной сборной Беларуси (U-20). Гродненцы в предыдущем туре уступили в Минске "Юности" (3:6), а до этого взяли верх над "Шахтером" (3:0) на его арене. Хоккеисты белорусской "молодежки" замыкают турнирную таблицу, набрав всего 10 очков в 30 проведенных играх.

Еще в одном сегодняшнем матче "Лида" примет у себя дома молодечненское "Динамо".

Положение в лидирующей группе: "Юность" - 79 очков (31 матч), "Шахтер" - 68 (31), "Неман" - 62 (29), "Динамо" - 56 (34).

Бомбардирскую гонку возглавляет форвард "Юности" Михаил Стефанович, у которого 37 очков (23 шайбы и 14 передач).-0-