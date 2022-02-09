Линдси Джакобеллис стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Американская сноубордистка Линдси Джакобеллис стала олимпийской чемпионкой в борд-кроссе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

36-летняя Джакобеллис является 6-кратной чемпионкой мира и 10-кратной победительницей X-Games, однако золото Олимпиады ей удалось выиграть только с пятой попытки. В активе американки была лишь серебряная награда Игр-2006 в Турине. Второе место в пекинском финале заняла француженка Хлоя Треспеш, на бронзовой позиции финишировала Мериета О'Дайн из Канады.

Лидер сезона в этой дисциплине Шарлотта Бэнкс из Великобритании выбыла в четвертьфинале, олимпийская чемпионка - 2018 итальянка Микела Мойоли остановилась на стадии одной второй.-0-