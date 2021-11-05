"Лион", "Айнтрахт" и "Вест Хэм" вышли в плей-офф Лиги Европы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей четвертого тура определились три участника плей-офф футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одним из них стал французский "Лион", который обеспечил себе первое место в группе А, разгромив на своем поле чешскую "Спарту" из Праги со счетом 3:0. Датский "Брондбю" у себя дома разошелся миром с шотландским "Глазго Рейнджерс" - 1:1. Турнирное положение после четырех игровых дней: "Лион" - 12 очков, "Спарта" - 4, "Глазго Рейнджерс" - 4, "Брондбю" - 2.

Немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта также вышел в плей-офф, обыграв в Пирее греческий "Олимпиакос" - 2:1. В другом поединке квартета D турецкий "Фенербахче" неожиданно крупно обыграл на выезде бельгийский "Антверпен" - 3:0. Турнирное положение: "Айнтрахт" - 10, "Олимпиакос" - 6, "Фенербахче" - 5, "Антверпен" - 1.

За два тура до финиша место в плей-офф обеспечил себе лидер квартета Н английский "Вест Хэм" из Лондона, который в гостях разошелся миром с бельгийским "Генком" - 2:2. Загребское "Динамо" в столице Хорватии победило австрийский "Рапид" из Вены со счетом 3:1. Турнирное положение: "Вест Хэм" - 10, "Динамо" - 6, "Генк" - 4, "Рапид" - 3.

Московский "Локомотив" в поединке 4-го тура группы Е в Стамбуле заработал второй зачетный балл, сыграв вничью с турецким "Галатасараем" - 1:1. Белорусский нападающий гостей Виталий Лисакович вышел на поле в стартовом составе и в перерыве был заменен на Федора Смолова. Две недели назад москвичи уступили турецкой команде у себя дома со счетом 0:1. В стартовом матче "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с французским "Марселем" (1:1), а затем проиграл в Риме итальянскому "Лацио" (0:2). В другом матче этого квартета "Марсель" - "Лацио" также зафиксирована ничья - 2:2. Турнирное положение: "Галатасарай" - 8, "Лацио" - 5, "Марсель" - 4, "Локомотив" - 2.

Аутсайдер группы F болгарский "Лудогорец" из Разграда, выбивший из еврокубков солигорский "Шахтер", уступил на выезде португальской "Браге" - 2:4. В Белграде сербская "Црвена Звезда" сенсационно уступила датскому клубу "Мидтьюлланн" из Хернинга со счетом 0:1. Турнирное положение: "Брага" - 9, "Црвена Звезда" - 7, "Мидтьюлланн" - 5, "Лудогорец" - 1.

В квартете В футболисты "Монако" на своей арене сыграли вничью с нидерландским ПСВ из Эйндховена - 0:0. В Сан-Себастьяне испанский "Реал Сосьедад" и австрийский "Штурм" из Граца также не выявили победителя - 1:1. Турнирное положение: "Монако" - 8, "Реал Сосьедад" - 6, ПСВ - 5, "Штурм" - 1.

Польская "Легия" уступила в Варшаве итальянскому "Наполи" с результатом 1:4. В другом поединке группы С английский "Лестер" у себя дома не смог одолеть московский "Спартак" - ничья 1:1. Турнирное положение: "Наполи" - 7, "Легия" - 6, "Лестер" - 5, "Спартак" - 4.

В квартете G испанский "Бетис" в Севилье разошелся миром с немецким "Байером" из Леверкузена - 1:1, а шотландский "Селтик" из Глазго одолел в Будапеште венгерский "Ференцварош" с результатом 3:2. Турнирное положение: "Байер" - 10, "Бетис" - 7, "Селтик" - 6, "Ференцварош" - 0. Лидером бомбардирской гонки является Карл Токо-Экамби ("Лион"), забивший 6 мячей. Матчи 5-го тура Лиги Европы пройдут 24 и 25 ноября.-0-