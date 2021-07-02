Лицензии на Олимпиаду в Токио завоевали 15 спортсменов Брестской области

2 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Брестской области завоевали 15 лицензий, дающих право на участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

Большинство лицензий получили легкоатлеты. Так, на Олимпиаду отобрались копьеметатели Татьяна Холодович (Пинск) и Алексей Котковец (Ивановский район), метательницы молота Анастасия Маслова и Анна Малыщик (Дрогичинский район). Права выступить в Токио добились уроженка Пинска Эльвира Герман (бег 100 м с барьерами), брестчанка Виктория Рощупкина (спортивная ходьба), представительницы Барановичей Карина Демидик и Мария Жодик (прыжки в высоту). В эстафете 4х400 м могут быть заявлены Кристина Мулярчик и Анна Михайлова.

Одна лицензия - в гребле академической, которую завоевал пинчанин Сергей Володько. В гребле на байдарках и каноэ ее получил брестчанин Олег Юреня, в велоспорте - уроженка Березовского района Елена Омелюсик. На Игры отобрались жители Бреста: в пулевой стрельбе - Юрий Щербацевич, в плавании - Анастасия Шкурдай.

К Играм, которые пройдут в Японии в июле - августе, спортсмены Брестской области готовятся в составе национальных сборных.-0-