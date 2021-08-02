Литвинчук и Худенко вышли в полуфинал олимпийской регаты в гонках байдарок-двоек на дистанции 500 м

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Марина Литвинчук и Ольга Худенко вышли в полуфинал олимпийской регаты в гонках байдарок-двоек на дистанции 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.
В своем предварительном заезде белоруски заняли второе место с результатом 1 мин. 43, 377 сек. Опередить их смогли лишь спортсменки из Венгрии Тамара Чипеш и Эрика Медвецки - 1 мин. 42,776 сек.
В четвертьфиналах продолжат борьбу экипажи из Германии, Словении и Дании.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная Беларуси занимает 44-е место в неофициальном медальном зачете, завоевав 1 золотую и 1 бронзовую награду. Лидирует сборная Китая, на втором месте - США, на третьем - Япония. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.-0-