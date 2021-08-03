Литвинович: пока нет ощущения, что я олимпийский чемпион

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Иван Литвинович и национальная команда по прыжкам на батуте вернулись в Минск, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Победа далась тяжело, судя по моему предварительному выступлению. Я даже не представлял себя на пьедестале. Я не видел ничье выступление, мне было сложно представлять даже, какой результат будет. Когда увидел - удивился", - рассказал Иван Литвинович.

Свою победу спортсмен посвятил бабушке. "Я часто у нее проводил время, любил с ней общаться. Она хороший человек, все время поддерживала меня во всем, смотрела мой каждый старт, переживала", - отметил олимпийский чемпион. Иван благодарен всем своим тренерам, которые привили ему любовь к этому виду спорта и помогли добиться такого результата.

"Самое сложное было ждать свое финальное упражнение. Много мыслей было. Я не знал, что буду на пьедестале. Максимум думал, что будет второй - третий результат", - дополняет Иван Литвинович.

После блестящего выступления в Токио спортсмен получил много сообщений. "До сих пор даже не ответил на все. Много и негативных - с улыбкой на них смотрел. Критикуют - значит смотрят, увлекаются все-таки. Но больше положительных. Ощущения, что олимпийский чемпион, пока нет. Может еще появится, - подчеркнул Иван. - Планы - домой добраться, отдохнуть пару дней, потом посмотрим".

Золотая олимпийская медаль Ивана Литвиновича в прыжках на батуте стала первой для белорусской команды в Токио. Благодаря этому успеху неплохую поддержку получат юные воспитанники Витебской СДЮШОР №1. Новоиспеченный чемпион токийских Игр в рамках проекта "Олимпийский выбор" решил направить Br20 тыс. в спортивную школу, в которой вырастают будущие олимпийцы. Иван Литвинович, которому недавно исполнилось 20 лет, родился в Вилейке, но последнее время тренировался в Витебске на базе СДЮШОР №1 под руководством главного тренера национальной сборной по прыжкам на батуте витебчанки Ольги Власовой. Во время Олимпиады-2016 в Рио эта спортшкола уже получала материальную поддержку после золотого выступления еще одного батутиста Владислава Гончарова, который также воспитанник этой школы.-0-

Фото Сергея Шелега, Андрея Покумейко