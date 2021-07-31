Литвинович: во время выступления в финале думал лишь о том, чтобы не ошибиться

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Батутист Иван Литвинович, выигравший золото Олимпиады в Токио, подводя итоги состязаний, рассказал корреспонденту БЕЛТА, что доволен выступлением, во время которого думал лишь о том, чтобы не ошибиться.

"Программа была довольно сложная, и результатом я доволен. Во время финального выступления думал лишь о комбинации, особенно когда улетел ближе к матам. Там вообще не было никаких мыслей, кроме того, что нужно делать в любом случае", - рассказал спортсмен.

Говоря о том, как он себя чувствует после выигранного золота, уроженец Минской области признался, что пока особых ощущений по этому поводу у него нет, а победу посвятил бабушке. "От того, что стал олимпийским чемпионом, нет каких-то особых ощущений. Может, позже они появятся? Был очень рад в тот момент, когда увидел финальную оценку. Удивлен золотой медалью. Если честно, нацеливался на второе-третье место. Свою медаль хочу посвятить бабушке. Всегда хотел это сделать. Она, к сожалению, не дожила до этого момента", - отметил олимпийский чемпион Токио-2020.-0-

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Фото Андрея Покумейко