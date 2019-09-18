"Ливерпуль" с поражения начал новый сезон в Лиге чемпионов

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий победитель футбольной Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" неудачно начал новый сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в гостях у итальянского "Наполи", подопечным Юргена Клоппа пришлось много обороняться и несколько раз только их голкипер Адриан спасал команду от гола. Но и он оказался бессилен когда на 82-й минуте Дрис Мертенс уверенно пробил пенальти. Ливерпульцы бросились отыгрываться, но мяч в ворота не шел. Зато хозяева в компенсированное время смогли провести острую контратаку и Фернандо Льоренте установил окончательный результат - 2:0 в пользу "Наполи". В другом матче предварительной группы Е австрийский "Зальцбург" разгромил на своем поле бельгийский "Генк" со счетом 6:2.

В группе G чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурна сыграл вничью с французским "Лионом" - 1:1. Португальская "Бенфика" в Лиссабоне уступила лидеру немецкой бундеслиги "Лейпцигу" - 1:2.

На старте соревнований в группе F итальянский "Интер" играл в Милане с чешской "Славией" из Праги и довольствовался лишь ничьей - 1:1. Во втором матче этого квартета немецкая "Боруссия" в Дортмунде ни в чем не уступала испанской "Барселоне". На 57-й минуте хозяева заработали пенальти, но удар их капитана Марко Ройса отразил немецкий голкипер "Барсы" Марк-Андре тер Штеген. В итоге ничья - 0:0.

В группе Н английский "Челси" в Лондоне неожиданно проиграл испанской "Валенсии" - 0:1. В самой концовке игры хозяева могли уйти от поражения, но Росс Баркли не реализовал пенальти. В Амстердаме голландский "Аякс" разгромил французский "Лилль" - 3:0.

В остальных четырех квартетах игры стартового тура состоятся сегодня вечером:

А - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Реал" (Мадрид, Испания), "Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция).

В - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия)

С - "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Манчестер Сити" (Англия), "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Аталанта" (Бергамо, Италия).

D - "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Локомотив" (Москва, Россия), "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Турин).

Групповой этап нового сезона Лиги чемпионов завершится 11 декабря. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов. Стадия плей-офф стартует 18 февраля 2020 года, решающий поединок 65-го по счету главного клубного турнира Старого Света состоится 30 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.-0-

Фото УЕФА, "Наполи", "Ливерпуля", "Боруссии", "Аякса", "Челси"