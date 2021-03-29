Льюис Хэмилтон выиграл первый в сезоне этап "Формулы-1"

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в новом сезоне этап "Формулы-1" выиграл триумфатор прошлого сезона британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трассу Гран-при Бахрейна британец, который является семикратным чемпионом "королевских гонок", преодолел за 1 час 32 мин. 03,897 сек. Льюис Хэмилтон лишь на самом финише вырвал победу у нидерландского гонщика команды "Ред Булл" Макса Ферстаппена, опередив его всего на 0,745 сек. Третье место занял финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, отставший от победителя на 37,383 сек.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в итальянской Имоле 18 апреля. Всего в этом сезоне планируется провести 23 этапа, последний из которых намечен на 12 декабря в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В этом году в соревнованиях принимают участие 10 команд, в каждой из которых по два основных пилота. Гонки "Формулы-1" проводятся с 1950 года. Самыми титулованными являются Льюис Хэмилтон и прославленный немецкий пилот Михаэль Шумахер, которые по 7 раз становились победителями.-0-