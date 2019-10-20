Людмила Псыщаница завоевала золото молодежного ЧЕ по тяжелой атлетике в Бухаресте

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Людмила Псыщаница (весовая категория 55 кг) завоевала сегодня золотую награду на молодежном чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит 17-27 октября в Бухаресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска показала результат в 189 кг (83+106) в сумме двоеборья (рывок и толчок) и поднялась на высшую ступень пьедестала почета. По итогам двоеборья серебряная награда досталась спортсменке из Великобритании Фраер Морров (80+107). Бронзовую медаль завоевала представительница Норвегии Ребекка Тао Якобсен (79+105).

Белорус Дмитрий Иванов (67 кг) на юниорском континентальном форуме выступит 21 октября.

В Бухаресте на юниорском (U20) и молодежном (U23) чемпионате Европы участвуют около 500 спортсменов из 40 стран. Оба турнира лицензионные и дают атлетам право заработать очки в олимпийский рейтинг Токио-2020. Юниорский чемпионат носит золотой статус, молодежный - серебряный.-0-